İstanbul'da yaşayan SMA hastası Umut, müzikle hayata tutundu

Spinal Müsküler Atrofi Tip2 hastası olan Umut, duyduğu şarkıların notalarını araştırarak çalabiliyor.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan Umut Şahin'e doğduktan 6 ay sonra Spinal Müsküler Atrofi Tip2 teşhisi konuldu.

Şimdi 17 yaşında olan Umut, parmak egzersizi yapsın diye alınan orgla müzik yeteneğini keşfederek, piyano çalmaya başladı.

NOTALARI ARAŞTIRIP ÇALIYOR

Müzik yeteneği keşfedilen Umut, kendisini geliştirerek bir orkestra kadar müzik repertuarına sahip oldu.

Teknolojiyle de arası iyi olan Umut, duyduğu şarkıların notalarını araştırarak çalabiliyor.

Küçük yaşta başlayan tedavisi halen devam eden Umut, 11 yıldır da belediyenin Gönül Elleri Çarşısı'na devam ediyor.

YENİ ŞARKILAR DENİYOR

Umut Şahin, yeni şarkılar öğrendiğini belirterek, derslerinden dolayı günde bir saat piyano çalabildiğini söyledi. Şahin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile birlikte piyano çalmak için sözleştiklerini ifade etti.

Umut Şahin'in annesi Sergül Şahin, oğlunun bedensel engelinin de olduğunu belirterek, uzun zamandan bu yana Gönül Elleri Çarşısı'nın kurslarına devam ettiklerini, oğlunun müzik yeteneğinin burada daha da geliştiğini, pandemi sürecinde de repertuarını artırdığını söyledi.

"YAPAMAYACAĞI BİR ŞEY YOK"

Sergül Şahin, "Bedensel ya da zihinsel engellinin yapmak isteyip de yapamayacağı bir şey yok." ifadelerini kullandı.