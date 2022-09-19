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    İstanbul'da yavru aslan Alex'in banyo yaptığı anlar ilgiyle izlendi

    Bir hayvanat bahçesinde bulunan 3 aylık yavru aslan Alex’e, bakıcısı tarafından ziyaretçiler eşliğinde haftalık banyosu yaptırıldı. O anlar ise konuklar tarafından ilgiyle izlendi.
    • 19.09.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 11:57
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    İstanbul'da yavru aslan Alex'in banyo yaptığı anlar ilgiyle izlendi

    İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir hayvanat bahçesinde bulunan 3 aylık yavru aslan Alex, vatandaşların ilgi odağı oldu.

    Haftalık banyosu öncesi ziyaretçiler ile bir araya gelen aslan, 7'den 70' her yaştan ziyaretçi tarafından sevildi.

    Ziyaretçiler, yavru aslan Alex ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

    Ardından bakıcısı tarafından bebek şampuanı ile titizlikle banyosu yaptırılan yavru aslan Alex, yüzlerce ziyaretçi tarafından ilgi ile izlendi.

    Renkli görüntüler ortaya çıktı

    Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yavru aslanın banyosu, özellikle çocuk ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

    Küçük çocukların yavru aslan ile korkmadan beraber vakit geçirmeleri ise renkli görüntülere sahne oldu.

    O anlar drone ile görüntülendi

    İHA'nın haberine göre; öte yandan Yavru aslan Alex’in banyo ritüeli havadan drone ile görüntülendi.

    İstanbul'da yavru aslan Alex'in banyo yaptığı anlar ilgiyle izlendi ViDEO

    İstanbul da yavru aslan Alex in banyo yaptığı anlar ilgiyle izlendi #1

    "Kediden bile yumuşacıktı"

    Ailesi ile hayvanat bahçesine geldiğini ve hayvanları çok sevdiğini söyleyen çocuklardan Duru Aydemir, "Annem, babam ve kuzenlerimle geldim. Bence yavru aslan çok güzeldi, çok tatlıydı.

    Ben her hayvana bayılıyorum çok minnoşlardı. Dediğim gibi çok tatlıydı, yavru aslanı elledim. Bizim evde bir kedi var, kediden bile yumuşacıktı." dedi.

    İstanbul da yavru aslan Alex in banyo yaptığı anlar ilgiyle izlendi #2

    "Göz yakmayan şampuan olduğunu görünce aşırı sevindim"

    Yavru aslanın göz yakmayan şampuanlar ile yıkandığını belirten çocuklardan Zuhal Memişoğlu "Açıkçası aşırı mutlu oldum. Çünkü yavru aslanı ilk defa banyo yaparken sevimli ve mutlu olduğunu gördüm. Özellikle de göz yakmayan şampuan olduğunu görünce aşırı sevindim.

    Çünkü ona zarar verilmeyeceğini anladım. Ve aşırı tatlılar. Aşırı seviyorum. Zaten hayvanlarla beraberle büyümek güzel bir duygu. Bana bu hissi yaşattıkları için gerçekten çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

    İstanbul da yavru aslan Alex in banyo yaptığı anlar ilgiyle izlendi #3

    "Yavru aslanı ilk defa görüyorum"

    Almina Yıldız ise "Çok güzeldi, çok heyecanlandım. Çok güzel bir yavruydu. Daha önce çok aslan görmüştüm. Ama yavru aslanı hiç görmemiştim, ilk defa görüyorum." ifadelerini kullandı.

    İstanbul da yavru aslan Alex in banyo yaptığı anlar ilgiyle izlendi #4

    İstanbul da yavru aslan Alex in banyo yaptığı anlar ilgiyle izlendi #5

    İstanbul da yavru aslan Alex in banyo yaptığı anlar ilgiyle izlendi #6

    İstanbul da yavru aslan Alex in banyo yaptığı anlar ilgiyle izlendi #7


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