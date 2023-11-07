İstanbul'da yaya geçidi denetimi: Ceza yiyen sürücüler tepki gösterdi Kadıköy’de drone destekli yapılan denetimde yaya geçidinde yayalara yol vermeyen ve ceza yiyen sürücü, polislere tepki göstererek “Ceza yersem bu aracı burada yakarım” diye isyan etti.

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İHA

Yaya geçidinde yayaya öncelik kuralının toplum tarafından benimsenmesi için eğitimler ve denetimler devam ediyor.

Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik polisleri, Söğütlü Çeşme Caddesi üzerinde drone destekli yaya geçidi denetim noktası oluşturdu.

Denetimde yayalara geçiş hakkı tanımayan 3 sürücüye bin 979 liradan toplam 5 bin 937 lira para cezası uygulandı.

Ceza yiyince isyan etti

Yayalara yol vermediği tespit edilen bir ticari taksi sürücüsü, çevirilince polis ekipleri ile uzun süre tartıştı.

Aracı çekmeyeceğini söyleyen sürücü, “Ceza yersem bu arabayı burada yakarım” diyerek isyan etti.

Denetime takılan bir başka motosiklet sürücüsü, “Devletin bundan haberi yok” dedi. Sürücülerin yaya yolu üzerinden geçerken görüntüleri ise drone ile kaydedildi.

“Bu haksız bir ceza”

Ceza yiyeceği esnada polis ekiplerine isyan eden taksi sürücü Ersan Akın, “Yaya geçidinde durdum, yayaları da görmedim daha sonra bu cezaya maruz kaldım. Daha önce kesinlikle böyle bir ceza yemedim. Kurallara uyan kişiyim, şimdiye kadar devlete bir borcum olmadı.

Bu haksız bir ceza. İtiraz etsem kabul olmaz ki. Kaç tane cezaya itiraz edilmiş ki. Drone'u görmedim zaten arabanın üstündeydi. Yaya arabanın önüne atlamadı, zaten bir tane yaya vardı sağ tarafta o da duruyordu." dedi.

“Böyle bir vicdansızlık olmaz”

Cezai işlem uygulanan motosiklet sürücüsü, “Devletin bundan haberi var mı, yok. Yol boş, insanların geçmesini bekledim. Yoldan geçtim, polis memuru 'burada drone çekimi var' dedi. Ben de görüyorum, orada yazmışlar drone çekimi var diye. Ben niye yaya yolunun üzerinden geçeyim. Böyle bir vicdansızlık olmaz.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)