İstanbul'da yıkamaya getirilen halı servet değerinde çıktı

30 yıldır halıcılık yapan Bülent Çakırhan, "Bu halı çok kıymetli ve çok nadir. Hayatım boyunca bir daha göremeyeceğim bir halı. Bu halının fiyatı 150 bin dolar ila 200 bin dolar arasında" dedi.

Osmanlı saray halıcılığının devamı niteliğindeki Kumkapı halılarının öncü ustalarından Zareh Penyamin'in dokuduğu halılardan birisi, 30 yıldır halıcılık yapan Bülent Çakırhan'a geldi.

Bir müşterisi, 25 sene önce yurt dışından aldığı halıyı yıkatmak için Bülent Çakırhan'a getirdi.

Halıyı görünce şoke olan Çakırhan, satın almak için müşterisiyle iletişim kurdu.

HALI 110 YAŞINDA

Halıyı satın aldıktan sonra ilk işi elle yıkamak oldu. Yıkadıktan sonra halının değeri daha çok arttı çünkü üzerindeki figür ve desenler daha çok belirginleşti. Üzerinde 4 ayet bulunan halı Zareh Penyamin tarafından yapıldı.

Agop Kapucuyan'ın çırağı olan Penyamin'in, ustasına teşekkür mahiyetinde halının sol alt köşesine "Agop" yazdığı görüldü. 21-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenen '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilenen halı, yaklaşık 110 yaşında.

Bir diğer eşi Topkapı Sarayı'nda bulunan halının piyasa değeri ise yaklaşık 150 bin dolar. Halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan, halının değeri hakkında bilgi verdi.

"HEMEN SAHİBİNİ ARADIM VE HALIYI SATIN ALDIK"

Halıyı kendisine müşterisinin getirdiğini belirten Çakırhan, "Genelde eski halıların yıkama ve tadilat işlerini yapıyoruz. Bu halıyı bize müşterimiz gönderdi. Halı geldiğinde 2 taneydi ben gördüğümde şoke oldum çünkü bu halıları genelde müzelerde görebiliriz.

Hemen halının sahibini aradım hikayesini öğrendim. Sahibi halının değerinin bilincindeydi. Halıyı yıkadık ve satmayı düşünür müsünüz diye teklifte bulunduk ve kabul etti halıyı satın aldık." dedi.

"FİYATI 150 BİN DOLAR"

Çakırhan şöyle devam etti:

"Bu halı Kumkapı ipek halısı. Kumkapı ipek halısı genelde 1800 ila 1940 yılları arasında yapılır. Genelde Ermeni ustalar bu halıları işliyor. Sultan Abdülmecid, halıya çok meraklı bir padişah.

Abdülmecid, Feshane'de Ermeni ustalara tezgahlar kurdurtuyor ve burada saray için halılar yaptırıyor. Dünyada en iyi halı sanatıyla ünlü olan kişilerden biri Zareh Penyamin olarak biliniyor.

Penyamin, Agop Kapucuyan'ın çırağı ancak ustasından daha iyi işler çıkartmış dünyaca halıları biliniyor. Penyamin yıllarca saray için halılar dokuyor. Osmanlı'dan sonra Penyamin artık kendisi için halı dokuyor ve piyasaya sürüyor. Toplam dokuduğu 60 halı olduğu söyleniyor. Her halıda farklı desenler figürler kullanıyor.

Bu halı çok kıymetli ve çok nadir. Hayatım boyunca bir daha göremeyeceğim bir halı. Avrupa'da mezatlarda bu halının fiyatı 150 bin dolar ila 200 bin dolar arasında değişiyor. Bu halı o fiyatları görür gibi geliyo.r"