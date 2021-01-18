Kar yağışının ardından buz pistine dönen ara sokaklarda yürümekte zorlanan vatandaşlar, düşmekten kurtarılamadı.

Yoğun kar yağışıyla birlikte İstanbul'da ara sokaklarda buzlanmalar meydana geldi.

Kağıthane'deki Cumhuriyet Caddesi'nde de saat 07.30 sıralarında araçlar ve vatandaşlar zorlu anlar yaşadı.

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, yokuşu inerken takla atmaya başladı.

DİREĞE ÇARPARAK DURDU

İçinde 4 kişinin olduğu minibüs, 3 takla attıktan sonra direğe çaparak durabildi.

Sürücü ve 2 yolcu yaralanırken, 1 yolcu da kazayı yara almadan atlattı. Minibüs içindekiler kendi imkanlarıyla minibüsten çıkmayı başardı.

İstanbul'da yollar, buz pistine döndü VİDEO



TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslara taşımak için büyük çaba sarfetti. Karlı kaplı yolda sedyeyi taşıyan ekiplere, vatandaşlar da yardım etti. Araçların ilerlemekte zorlandığı yolu polis, bir süre trafiğe kapattı.

O ANLAR KAMERADA

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, kaza yerindeki gazeteciler de kayganlaşan yolda düşen vatandaşları görüntüledi. Vatandaşlar, buz tutan yolda yürümekte güçlük çekti.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.