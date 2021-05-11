Euro
10.0696
-0.18%
Dolar
8.2945
0.18%
Altın
489.15
0%
Borsa
1.445
-1.1%
Bitcoin
474.005
0.90%
EXEN Coin
35.33
3.33%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    İstanbul'da yolları işgal edilen engelliler mağdur oluyor

    Engelliler Haftası'nda İstanbul’da görme engelliler için yapılan "engelli takip yüzeyi" üzerine park edilen araçlar, kaldırımlardaki beton saksılar istenmeyen görüntülerin yaşanmasına neden oldu.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 13:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da yolları işgal edilen engelliler mağdur oluyor

    Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası başladı.

    Ancak haftanın ilk gününde İstanbul sokaklarında engelli vatandaşların hayatını zorlaştıran engeller, kameralara yansıdı.

     

    Görme engelliler için yol ve kaldırımlara yapılan sarı renkli "engelli takip yüzeyi" araçlar tarafından işgal edildi.

    Kaldırımlara koyulan beton saksılar da engelli vatandaşlara güç anlar yaşattı.

    "KURALLARA UYMAMIZ GEREKİYOR"

    Engellilere saygılı olunması gerektiğini söyleyen Murat Karaalioğlu, “Görme engelliler için sarı işaretli yollara araç park etmemek gerekir. Onların hayatlarını kolaylaştıracak kurallara uymamız gerekiyor. Oların daha rahat yaşamlarını sürdürmesi için elimizden geldiği kadar yardımcı olmalıyız.“ dedi.

    İstanbul'da yolları işgal edilen engelliler mağdur oluyor VİDEO

    İstanbul da yolları işgal edilen engelliler mağdur oluyor #1

    "VATANDAŞLARIN DUYARLI OLMASI GEREKİYOR"

    Kaldırıma araç park edilmemesini isteyen Erdem Babayiğit de “Engelliler için büyük sorun. Yola çıkmak zorunda kalıyorlar. Vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerekiyor." diye konuştu.

    İstanbul da yolları işgal edilen engelliler mağdur oluyor #2

    İstanbul da yolları işgal edilen engelliler mağdur oluyor #3

    İstanbul da yolları işgal edilen engelliler mağdur oluyor #4

    İstanbul da yolları işgal edilen engelliler mağdur oluyor #5

    İstanbul da yolları işgal edilen engelliler mağdur oluyor #6

    İstanbul da yolları işgal edilen engelliler mağdur oluyor #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir