İstanbul'da yolu kapatan trafik magandalarına ceza yağdı Başakşehir'de asker eğlencesi bahanesiyle yolu kapatarak meşaleler yakan bir grup görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilere birçok suçtan 58 bin 806 lira idari para cezası kesildi.

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DHA

Şehir magandaları trafikte dehşet saçmaya devam ediyor.

Hem kendi canlarını hem vatandaşın canını tehlikeye atan asker eğlencelerinde yeni bir görüntü kaydedildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi dün gece saatlerinde asker uğurlamak için bir araya gelerek konvoy oluşturan grup yolu kapattı.

Asker eğlencesi bahanesiyle yolu kapattılar

Şahıslar, trafiğin ortasında araçlarından inerek meşaleleri yakarak eğlendi.

Yolu kapatarak yaptıkları asker eğlencesinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda 6 araç sürücüsü kıskıvrak yakalandı.

Toplam 58 bin 806 TL ceza kesildi

6 araç sürücüsüne; filmli cam, standart dışı plaka takmak, abart egzoz kullanmak, saygısızca araba kullanmak, duraklama yapmak, konvoy yapmak suçlardan toplamda 58 bin 806 lira idari para cezası kesildi.

Adli işlem başlatıldı

Ayrıca 5 sürücüye, 'Karayollarında Ulaşım Araçlarını Kişilerin Hayat, Sağlık ve Mal Varlığı Açısından Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk ve İdare Etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)