İstanbul'da zombi mantarı tespit edildi! Ünlü diziye konu olmuştu: Salgın haline gelebilir mi? Dünyaca ünlü popüler dizi The Last of Us'ta bahsedilen zombi mantarı, son günlerde sıklıkla gündeme geliyor. Dizideki gibi bir mantar türü salgını olup olmayacağı özellikle dizinin takipçileri tarafından merak ediliyordu. Zombi mantarı bu kez İstanbul'da görüldü. Peki zombi mantarı salgın haline gelebilir mi?

The Last Of Us dizisi ile pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlanan zombi mantarı, yani bilimsel adıyla kordiseps militaris sık sık gündeme geliyor. Popüler yapım ile çokça konuşulan mantara bu kez İstanbul'da rastlandı. Vatandaşlar mantarların salgın yaratıp yaratmayacağını ve zombi mantarlar hakkındaki çeşitli efsaneleri merak etmeye başladı. Zombi mantarlar İstanbul'da görüldü! Yapılan araştırmalar sonrası İstanbul Samandıra Ormanı'nda kordiseps militaris mantarına rastlandı. Mantarların kordisepsin farmakolojik özellikleri nedeniyle binlerce yıldır Çin geleneksel tıbbında önemli bir yere sahip olduğu ve bu mantar ailesinin 400'den fazla türüyle en fazla çeşidi bulunan cins olduğu biliniyor. Şifa kaynağı olarak biliniyor Geleneksel Çin tıbbında şifa kaynağı olarak kullanılan bu mantarlar, Himalayalar'da, Tibet'te yüksek yerlerde yetişiyor. Geçtiğimiz dönemde özellikle Hindistan'da ve Çin'de gıda olarak tüketilen bu mantarların mesane kanseri hücrelerinin çoğalmasını ve göçünü engellediğini ortaya koyulmuştu. Bunun yanı sıra bu mantarın, böbrek ve karaciğer hastalıklarıyla ilgili tedavilerde kullanılan maddeleri içerdiği de biliniyor. Salgın haline gelebilir mi? Dizide insanlığın sonunu getiren bu mantar türünün gerçekte de bu tür bir salgına neden olup olmayacağı merak konusu oldu. Yapılan açıklamalara göre bilimsel olarak bu mümkün gözükmüyor. Kordiseps mantarlarının 25 derecenin üstünde gelişim sağlayamadığı ve bu sebeple insan ya da memelilerin vücudunda gelişim sağlayamadığı biliniyor.