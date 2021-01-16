İstanbul'daki barajlarda çöpler toplandı

İstanbul'da kuraklık yüzünden suyun çekildiği baraj havzalarından 40 ton atık temizledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından baraj havzalarındaki sular çekildi. Suyun çekilmesiyle atık ve çöpler de ortaya çıktı.

İBB'ye bağlı İSTAÇ ekipleri, 2 hafta içinde İstanbul il sınırları içindeki 7 baraj havzasında çalışma yaptı.

Baraj havzalarının temizlenmesi sırasında 1400 personel ve 200 araç görev aldı.

40 TONLUK TEMİZLİK

Temizlik çalışmalarında baraj havzalarından toplam 40 ton çöp ve atık çıktı. Bu atıkların yaklaşık yüzde 45'i yani 17,5 tonu evsel atık.

Evsel atıkları, sırasıyla 8,5 ton ile cam, 7,5 ton ile plastik, 4,5 ton ile metal ve 2 ton ile kâğıt izledi.

İstanbul'un su gereksinimi, toplam 10 barajdan sağlanıyor. Ancak, bunlardan sadece Terkos, Sazlıdere, Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı, Darlık ve Alibey barajları il sınırları içinde kalıyor.









