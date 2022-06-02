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    İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı düştü

    Marmara Bölgesi'nde, mayıs ve haziran aylarında havaların ısınmasıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 79,5 seviyelerine kadar geriledi.
    • 02.06.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 12:10
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    İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı düştü

    İstanbul’da havaların ısınmasıyla birçok barajda su seviyelerinde düşüşler yaşanmaya başladı.

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki hafta önce 83,43 iken, doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 79,05 olarak ölçüldü.

    Ömerli Barajı’nda da seviye düştü

    Anadolu Yakası’nın önemli içme suyu kaynaklarından Ömerli Barajı da bu durumdan nasibini aldı.

    İSKİ verilerine göre Ömerli Barajı’ndaki doluluk oranı 2 hafta önce yüzde 75,71 seviyesindeyken bugün ise yüzde 69,53 seviyelerine geriledi.

    İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı düştü #1

    Barajlardaki son durum

    İHA'nın haberine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

    Ömerli Barajı: % 69,53

    Alibeyköy Barajı: % 61,32

    Büyükçekmece Barajı: % 89,18

    Darlık Barajı: % 91,14

    Sazlıdere Barajı: % 65,23

    Elmalı Barajı: % 82,45

    Istrancalar Barajı: % 97,65

    Kazandere Barajı: % 100

    Pabuçdere Barajı: % 94,64

    İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı düştü #2


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