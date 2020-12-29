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    İstanbul'daki çöp dağı temizlendi

    İstanbul’da Terkos Gölü'ne 2 kilometre mesafede bulunan çöp dağı haber olduktan sonra İBB harekete geçti.
    • İHA
    • 29.12.2020 - 15:44
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 16:02
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    İstanbul'daki çöp dağı temizlendi

    İstanbul'da yaklaşık 25 yıldır görülmeyen çöp sorunu yeniden ortaya çıkmaya başladı.

    Özellikle denize, ormana, sokağa atılan ve belediye ekipleri tarafından vaktinde toplanmayan çöpler, kötü koku ve görüntüye neden oluyor.

    Son olarak Terkos Gölü’ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Çatalca’da bulunan çöp dağları görüntülendi.

    90 KİŞİLİK EKİP TEMİZLEDİ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, bu görüntülerin ardından alanda çalışma başlattı. 90 kişi, yanında getirdikleri 18 araç ile saatlerce süren çalışmalarda tonlarca ağırlığındaki çöpleri topladı.

    İstanbul daki çöp dağı temizlendi #1

    Alanda yapılan incelemede bir buz fabrikasının plastik atıklarına rastlandı. Ekipler atıklar ile ilgili olarak inceleme başlattı. Alanda yapılan çalışmalar yine drone kamerası tarafından görüntülendi.

    Çöp dağı temizlendi VİDEO

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    İstanbul’un bilinmeyen çöp dağları haberi

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