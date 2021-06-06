İstanbul'daki futbol hakemi, kentin yollarını bisiklet ile arşınlıyor

Salgın döneminde bisikleti hayatının bir parçası haline getiren amatör futbol hakemi Murat Aydın, bisiklet yollarının sınırlı sayıda olmasından duyduğu üzüntüyü belirtti.

İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki amatör hakem ve güvenlik görevlisi Murat Aydın, pandemiden bu yana bisikletle ulaşımı hayatına yerleştirdi.

Çocukluğundan beri kullandığı bisikletini salgın döneminde hayatının bir parçası haline getiren Aydın, koronavirüs salgınının patlak vermesiyle iş servisini ve toplu taşımayı kullanmamak için her gün onlarca kilometreyi pedal çevirerek katediyor.

TRAFİKTE YAŞADIĞI ZORLUKLARI AKTARDI

Aydın, dünyanın en büyük metropolleri arasında yer alan 15 milyondan fazla nüfusa ve 4 milyondan fazla motorlu araca sahip İstanbul'da bisikletin hayatına kazandırdıklarını ve trafikte yaşadığı zorlukları anlattı.

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"PANDEMİYLE BİRLİKTE BİSİKLET, HAYATIMIN BİR PARÇASI OLDU"

Çocukluğunda yaklaşık 20 kilometre olan Kartal-Kadıköy arasında turlar düzenlediklerini ve bisiklet kullanmayı her zaman çok sevdiğini belirten Aydın, "Pandemiyle bisiklet gündelik hayatımın bir parçası oldu. İşe artık bisikletle gidip geliyorum. Hayatımın büyük bir kısmını bisikletle geçiyorum. İşe gelip giderken büyük avantajları var. Gidip gelme sürem çok kısalıyor. Servisim var ama kullanmıyorum. Özellikle pandemi döneminde spor yapamıyoruz şimdi bisiklet sayesinde aktif bir yaşam mümkün oluyor." diye konuştu.

"FUTBOL HAKEMİYİM AMA BİSİKLETLİLER ARASINDAKİ İLETİŞİM ÇOK FARKLI"

Aydın, üyesi olduğu Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü Derneği (ÜSBİP) sayesinde iş yaşamının dışında şehir içindeki ve şehirler arası turlara da katıldığını dile getirerek, bisikletin en güzel sosyalleşme araçlarından biri olduğunu söyledi.

Bisiklet kültürünün arkadaş çevresini de geliştirdiğini vurgulayan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Futbol hakemiyim ama kesinlikle bisikletliler arasındaki iletişim çok ayrı. Büyük çoğunluk çok güzel bir iletişim kuruyor. Yardımlaşma ve destek olarak ayrıcalıklı. Biz örneğin ÜSBİP ekibi olarak, tüm sorunlarımızı paylaşıp birlikte çözüm bulabilen bir ekibiz. Bir aile gibiyiz. Bisiklet kullanmayan arkadaşlara bisiklet almalarını ve bize katılmalarını tavsiye ederim. Özellikle pandemi döneminde toplu taşımaya binmemek ve bisiklet kullanmak büyük bir avantaj. Bugün Sancaktepe'den Bakırköy'e, oradan da Üsküdar'a geldim. Ulaşabildiğim her yere bisikletle gitmeye çalışıyorum. Bisiklet, kullanmaya başladıkça hayatınızın bir parçası oluyor. "





"BİSİKLET, AİLEME ŞANS GETİRDİ"

Murat Aydın, bisikletin aile hayatında da güzel bir etkileşim oluşturduğunu dile getirerek, "Bisiklet aileme şans getirdi. 5 yaşındaki oğlum benim bisiklete bindiğimi görünce o da bisiklete biniyor. Sokak aralarında sürebiliyor. Ona bu alışkanlığı kazandırmak istiyorum. Bu sayede onunla daha iyi bir diyalog kurabiliyorum. Spor yapan bir insan daha sağlıklı olur. Benim için de onun için de güzel bir etkinlik oluyor." ifadelerini kullandı.

"ARAÇ SÜRÜCÜLERİ MAALESEF BİZİ HALA TAŞIT OLARAK GÖRMÜYOR"

Aydın, bisiklet kullanmanın getirdiği tüm avantaj ve güzelliklerin yanında İstanbul'da bisiklet kullanmanın zorluklarını da anlattı.

"İstanbul'da en büyük sorunumuz trafik." diyen Aydın, bisiklet yollarının artırılması çağrısında bulunarak bu konuda yaşadığı zorlukları şu sözlerle ifade etti:

"İstanbul'da bisiklet yolları sadece sahil kısımlarında var. Onun haricinde bisiklet yolları çok kısıtlı. Bu sebeple yoldan gitmek zorundayız. Yollarda maalesef araç sürücüleri bizi hala taşıt olarak görmüyor. Bizim yoldan değil, kaldırımdan gitmemiz gerektiğini söylüyorlar. Fakat trafik kanunlarına göre bisikletler bisiklet yolunun olmadığı yerlerde yolun sağ şeridinden gidebilir. Bunu kabullenmek ve yolu bizimle paylaşmak istemiyorlar.

Yolda bizi çok sıkıştıran oluyor. Özellikle toplu taşıma araçları, otobüsler, kamyonlar sıkıştırdığı için çok kaza atlatıyoruz. Sinyal vermeden sokağa girmeye çalışanlar oluyor. Bugün röportaja gelirken bir minibüs sağa doğru sinyal vermeden girince bana yandan çarptı ve yere düştüm. Allah'tan ciddi bir sorun olmadı. Her gün benzer sorunlar yaşıyoruz."

Bisikletlilerin özellikle boğaz hattında toplu taşıma kullandıklarını belirten Aydın, bisikletliler için toplu taşımada saat kısıtlamasının kaldırılmasını istedi.

METROLARDA UYGULANAN SAAT KISITLAMASI

Murat Aydın, "07.00-09.00 ile 17.00-20.00 arasında binilemiyor. Biz zaten iş saatlerinde kullanmak istiyoruz. Benim iş kısa mesafe sayılır ama Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na devam etmek isteyen arkadaşlar maalesef bisiklet kullanamıyor. Çünkü Marmaray, metro ve metrobüs o saatlerde kullanılmıyor. Bu bizim için ciddi bir sorun. Aslında metrolarda bisiklet vagonları ayrıdır ama hala saatlerle ilgili kısıtlama var. Otobüsler daha da sıkıntı. Otobüslerin önünde bisikletleri koyabilmemiz için bir aparat yapılmış ama şoförlerin büyük çoğunluğu bu aparatı kullanmayı bilmiyor." diye konuştu.

"BİSİKLET YOLLARI YAĞLI BOYAYLA BOYANDIĞI İÇİN YAĞMURLU HAVADA KAYIYOR"

Bisiklet yollarındaki sorunlara da değinen Aydın, "Bisiklet yolları yağlı boya tarzı şeylerle boyandığı için yağmurlu zamanlarda bisiklet kayıyor. Bu konuda belki Büyükşehir Belediyesi ya da diğer kurumlar çalışmalar yapabilir. Bisiklet yolları birbirine bağlı değil. 2 kilometre gidiyoruz sonra bir kopukluk oluyor." dedi.