İstanbul'daki ıssız ada havadan görüntülendi

Görünümü ile film setlerini andıran ıssız adanın havadan çekilen görüntüleri, görenleri kendisine hayran bıraktı.

İstanbul'un Karadeniz kıyılarındaki Elmasburnu açıklarında yer alan ıssız ada, adeta bir film setini andırıyor.

Görünümü ile kendine hayran bırakan, Riva Eşek Adası olarak anılan ada, pek çok kişi tarafından hala bilinmiyor.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Issız bir görünümü olan adada şu an için martılar ve karabataklar bulunuyor. Ada ise drone ile havadan görüntülendi.

ZEMİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde etrafı kayalıklarla çevrili olan adanın zemin kısmının oldukça bozuk olduğu görüldü.

































