İstanbul’daki kar yağışı saniyelere sığdı

Kar yağışı, 1 gün boyunca aralıksız olarak kaydedildi. Karın gelişi ve erimesi, görüntülere yansırken, ara ara açan güneşle birlikte oluşan eşsiz manzara hayran bıraktırdı.

“Aybar” ismiyle adlandırılan kar fırtınası, İstanbul’u etkisi altına aldı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri 1. Kısım’da kar fırtınasının 1 günlük yolculuğu kaydedildi.

Time-lapse (zaman atlatmalı çekim) tekniği ile 24 saat boyunca kaydedilen görüntüler, ilginç görüntüler oluşturdu.

GÜNEŞ DE ARA ARA AÇTI

Kayıtta, kar fırtınasının yoğun bir şekilde gelişi ile her yerin beyaz örtü ile kaplandığı görüldü.

Daha sonra fırtına etkisini kaybettiği ve ara ara yüzünü gösteren güneş birlikte sıcaklığın yükseldiği kameraya yansıdı.

İstanbul’da kar yağışının bir günü böyle görüntülendi VİDEO

KARLI İSTANBUL’UN BİR GÜNÜ

Bir gün içinde aynı açıdan çekilen görüntülerde kar yağışı ile beyaza bürünen sokaklar ve tekrar eriyen karın görüntüsü saniyelere sığdı.