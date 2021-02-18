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    İstanbul'daki karda, snowboard yaptı

    Snowboard tutkunu iki kişi, Sarıyer ve Başakşehir'de kayak pistinde gibi kayarak, karın tadını çıkardı.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 11:34
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    İstanbul'daki karda, snowboard yaptı

    İstanbul'da son günlerde etkili olan kar yağışı, çoğu ilçede renkli görüntüler oluşturdu.

    Sarıyer Emirgan’da ve Başakşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ağaçlık alan, snowboard tutkunu genç için adeta piste dönüştü.

    İSTANBUL'DA SNOWBOARD

    Snowboard ile bir kayak pistindeymiş gibi kayan genç, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Gencin kendisini adeta kayak pistinde hissettiği o anlar, izleyenleri heyecanlandırdı.

    İstanbul'daki karda, snowboard yaptı VİDEO


    İstanbul daki karda, snowboard yaptı #1

    İstanbul daki karda, snowboard yaptı #2

    İstanbul daki karda, snowboard yaptı #3

    İstanbul daki karda, snowboard yaptı #4

    İstanbul daki karda, snowboard yaptı #5

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