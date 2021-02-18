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İstanbul'daki karda, snowboard yaptı
Snowboard tutkunu iki kişi, Sarıyer ve Başakşehir'de kayak pistinde gibi kayarak, karın tadını çıkardı.
- İHA
- 18.02.2021 - 11:20
- Güncelleme : 18.02.2021 - 11:34
İstanbul'da son günlerde etkili olan kar yağışı, çoğu ilçede renkli görüntüler oluşturdu.
Sarıyer Emirgan’da ve Başakşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ağaçlık alan, snowboard tutkunu genç için adeta piste dönüştü.
İSTANBUL'DA SNOWBOARD
Snowboard ile bir kayak pistindeymiş gibi kayan genç, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gencin kendisini adeta kayak pistinde hissettiği o anlar, izleyenleri heyecanlandırdı.
İstanbul'daki karda, snowboard yaptı VİDEO