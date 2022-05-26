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    İstanbul'daki Rize günlerinde uzaya çay gönderildi

    12'nci Rize Tanıtım Günleri'nde helyum balonu kullanan Rizeliler, uzaya Rize çayı uçurdu.
    • 26.05.2022 - 08:53
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    İstanbul'daki Rize günlerinde uzaya çay gönderildi

    Rizeliler her yıl İstanbul'da memleketleri için düzenlenen tanıtım günlerine katılıyor.

    Bu yılki Rize Tanıtım Günleri de dün saat 19.00'da Yenikapı Etkinlik Alanı'nda törenle başlatıldı.

    Program sonunda GPS takılı bir çay torbası helyum balonuyla gökyüzüne salındı.

    Çay torbasını uzaya uçurdular

    Gökyüzüne doğru çıktıktan sonra stratosfer tabakasında patlaması beklenen balona bağlı platform, çaylarla birlikte paraşütle tekrar yeryüzüne inecek. Çay dolu platformun nereye düşeceği ise cihazla takip edilecek.

    İstanbul daki Rize günlerinde uzaya çay gönderildi #1

    Çok sayıda kişi katılım gösterdi

    Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yanı sıra Rize ve İstanbul'dan çok sayıda belediye başkanı katıldı.

    İstanbul daki Rize günlerinde uzaya çay gönderildi #2

    "20 yılda neler yapıldığını görmek için Rize'ye bakmak yeterli"

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı açılış konuşmasında "AK Parti'nin 20 yılda neler yaptığını görmek için Rize'ye bakmak yeterli. Türkiye'yi baştan sona değiştirdik, dönüştürdük. Rize'deki dönüşüm her ilde mevcut. Bu dönüşüm için güçlü bir liderlik lazım. Öncü lazım. İmkânları rasyonel kullanmak lazım. Terlemek lazım. Bizler gece-gündüz demeden liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ter dökerek, koşarak, milletin dertleriyle dertleniyoruz" dedi.

    İstanbul daki Rize günlerinde uzaya çay gönderildi #3

    İstanbul daki Rize günlerinde uzaya çay gönderildi #4

    İstanbul daki Rize günlerinde uzaya çay gönderildi #5

    İstanbul daki Rize günlerinde uzaya çay gönderildi #6


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