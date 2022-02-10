İstanbul'daki Sivaslı sayısı Sivas'ı geçti

TÜİK verilerine göre, Sivas'ta 636 bin 121 vatandaş yaşarken, sadece İstanbul'da kütüğü Sivas'a kayıtlı olan 767 bin 428 kişi yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları açıklandı.

Son edinilen bilgilere göre ise Sivas'ta 636 bin 121 vatandaş yaşamaktayken, nüfusu 15 milyonu aşan İstanbulda, Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı 767 bin 428 olarak kaydedildi.

SİVAS'TAN ÇOK SİVASLI İSTANBUL'DA YAŞIYOR

Bu kapsamda ise İstanbul’da yaşayan Sivaslı vatandaş sayısı, Sivas’ın nüfusunu aştı.

SİVAS'I, KASTAMONU TAKİP EDİYOR

Sivaslıları; 559 bin ile Kastamonulular, 525 bin 681 ile Ordulular, 494 bin 160 ile de Giresunlular takip etti.