İstanbul’daki türbeler artık akıllı telefon ve tablette

İstanbul'da 50 civarı ilmî meclis tertip ederek adını duyuran Sünnet Mektebi; hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor.

Aylardır üzerinde yoğun bir uğraş harcanarak yayına sunulan "İstanbul Türbeleri" uygulaması bir gün içerisinde Google Play'de haritalar ve navigasyon kategorisinde en trend ilk 10 uygulama içerisine girmeyi başardı.

Tamamen ücretsiz olup akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazların kullanımına uygun olarak tasarlanan uygulamada, İstanbul'da yer alan yüzlerce türbe; evliya, sahabe, padişah gibi kategorilere ayrılmış bu kategoriler içerisinde; türbedeki zât hakkındaki malûmatlar, ulaşım bilgisi, konum özellikleri ve fotoğrafları ile birlikte kullanıcıların istifadesine sunuldu.

Bunun dışında konum özelliğine erişim izniyle türbelerin size olan uzaklığı bilgisi de verilmekte ve harita sekmesinde En Yakın Türbeyi Bul özelliği ile de size en yakın türbeler sıralanmakta.

Yine Harita sekmesinde yer alan Tavsiye Rotalar kısmında ziyaret yapacak kişilere harita yakınlıkları baz alınarak tavsiye rotalar oluşturularak, verimli bir seyahat yapılması hedefleniyor.

Ana sayfada sürekli yenilenen türbelerin yanı sıra güvenilir hadis kaynaklarından derlenen Peygamberimiz'in (sav) Dilinden Dualar da kullanıcılara sunuluyor.

Bunlar dışında birçok özellik ve zengin veritabanı ile kullanımda olan İstanbul Türbeleri uygulaması sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor.