İstanbul'dan dolunay manzaraları İstanbul'da dolunay ve Süleymaniye Camii ile birlikte eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

AA

Medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul, binlerce yıllık bir miras taşıyor.

İstanbul'un güzelliği ise bu uzun yıllar boyunca nasıl hep ilgi odağı olduğunun, medeniyetlere merkez olduğunun kanıtı.

Şehri ikiye bölen Boğaz ve eşsiz tarihi yapıları, gökyüzü ile birleşince ise bir görsel şölen oluşturuyor.

DOLUNAY VE SÜLEYMANİYE AYNI KAREDE

Bu kapsamda şehrin dolunay ile aynı kareye giren tarihi yapıları yine izleyenleri mest etti.

Dolunay ve Süleymaniye Camii, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)