İstanbul'dan kalkan uçakta evlilik teklifi

Denizli’ye gitmek üzere havalanan uçağa yolcu olarak binen genç, görevli hostese 30 bin fit yükseklikte yolcuların şaşkın bakışları arasında evlilik teklifi yaptı.

Denizli Çardak Havaalanı'na inmek üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan yolcu uçağında ilginç dakikalar yaşandı.

Uçağa yolcu olarak binen genç, yolculuk başlayıp uçak 30 bin fit yüksekliğe ulaştığı sırada, kabin görevlisi olan hostes sevgilisi görevini yaparken ayağa kalkarak önünü kesti.

UÇAKTA EVLİLİK TEKLİFİ

Genç aşık, cebinden yüzük çıkararak genç kadına, “Benim evlenir misin” diye sordu. Bu durum karşısında yolcular ve diğer kabin görevlileri dahil herkes dondu kaldı. Kısa süren şokun ardından genç hostes, erkek arkadaşına “evet” yanıtını verince uçakta bir anda alkışlar yükseldi. Uçaktaki tüm yolcular genç çifti dakikalarca alkışladı.





DÜĞÜNE DAVET İÇİN ESPRİ YAPTILAR

Yolculardan biri, “Düğüne bu uçaktaki herkesi davet etmezseniz büyük arıza çıkar” diye bağırınca, alkışın yerini kahkahalar aldı.

Her şeyden haberdar olan ancak son ana kadar sessizliğini koruyan kaptan, evet yanıtı sonrası genç çifti tebrik etti. Denizli Çardak Havaalanına inen yolcular, unutulmayacak bir anı yaşamış oldu.