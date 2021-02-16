- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstanbul'dan nefes kesen kar manzaraları
İstanbul'dan nefes kesen kar manzaraları
Megakent'i etkisi altına alan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşmasına neden oldu.
- AA
- 16.02.2021 - 14:29
- Güncelleme : 16.02.2021 - 15:03
İstanbul 3 gündür soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altında.
Kar yağışı, soğuk ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle hayatı olumsuz etkilese de şehrin beyaz örtülü manzarası insana huzur verecek güzellikte.
KAR ALTINDA İSTANBUL
3 günlük kar yağışının ardından, yüzlerce yıllık geçmişi bulunan tarihi yapılara sahip İstanbul'da, kartopstallık görüntüler ortaya çıktı.
Çamlıca Tepesi, Haliç, İstanbul Boğazı, Kapalıçarşı, Sultanahmet Camii ve Beyazıt Kulesi gibi mekanların kar altındaki görüntüleri objektiflere yansıdı.