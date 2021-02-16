Euro
8.4297
-0.29%
Dolar
6.9261
-0.55%
Altın
404.76
-0.61%
Borsa
1.571
0.57%
Bitcoin
347.499
3.14%
EXEN Coin
17.50
1.03%
1ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 1 C
    İstanbul'dan nefes kesen kar manzaraları

    İstanbul'dan nefes kesen kar manzaraları

    Megakent'i etkisi altına alan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşmasına neden oldu.
    • AA
    • 16.02.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 15:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul 3 gündür soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altında.

    Kar yağışı, soğuk ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle hayatı olumsuz etkilese de şehrin beyaz örtülü manzarası insana huzur verecek güzellikte.

    KAR ALTINDA İSTANBUL

    3 günlük kar yağışının ardından, yüzlerce yıllık geçmişi bulunan tarihi yapılara sahip İstanbul'da, kartopstallık görüntüler ortaya çıktı.

    Çamlıca Tepesi, Haliç, İstanbul Boğazı, Kapalıçarşı, Sultanahmet Camii ve Beyazıt Kulesi gibi mekanların kar altındaki görüntüleri objektiflere yansıdı.

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #1

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #2

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #3

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #4

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #5

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #6

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #7

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #8

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #9

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #10

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #11

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #12

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #13

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #14

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #15

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #16

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #17

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #18

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #19

    İstanbul dan nefes kesen kar manzaraları #20

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir