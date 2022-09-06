İstanbulkart kullananlar dikkat: Yeni uygulama 22 Eylül'e kadar devam edecek..

İstanbulkart kullananlar dikkat: Yeni uygulama 22 Eylül'e kadar devam edecek..

İBB İstanbulkart kullanları ilgilendiren ve bir ay sürecek bir kampanya başlattı.İşte detaylar..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 milyon İstanbulkart ile ilgili bir uygulamayı duyurdu.İBB'nin açıkladığı bu uygulama bir ay sürecek.

Yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos ve 22 Eylül tarihleri arasında Beltur restoran, kafe ve büfelerinde yapılacak harcamaların yüzde10’u iade edilecek.

İBB'den yapılan açıklamada “Beltur restoran, kafe ve büfelerinde yapacağın İstanbulkart ödemelerinin yüzde 10’u ödeme yaptığın İstanbulkart’a iade!” ifadelerine yer verildi.

Kampanya koşulları

"Belbim AŞ kampanyayı durdurma ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Plajlar hariç tüm Beltur kafelerinde yapılacak İstanbulkart ile ödemelerin yüzde 10’u iade yapılarak ödeme yapılan İstanbulkart’a talimat olarak yüklenecektir.

Kampanya süresince İstanbulkart ile yapılan her Beltur ödemesinde yüzde 10 iade yapılacaktır. Bir kart kampanya boyunca en fazla 20 TL ödüllendirilecektir. Kazanılan ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

Talimat olarak yüklenen ödül TL, herhangi bir yükleme noktasına, otobüs duraklarında yer alan talimat yükleme noktalarına, otobüslerdeki geçiş cihazlarına İstanbulkart dokundurularak ya da İstanbulkart Mobil üzerinden NFC yoluyla tanımlanabilir.

Bir kullanıcı birden fazla kartı ile kampanyadan faydalanabilir.

Kullanıcının push bildirimi kapalı olması halinde Belbim AŞ kayıtlarında kullanıcının SMS ticari elektronik ileti izni varsa ödül bilgilendirmesi SMS ile yapılacaktır. SMS ile ticari elektronik ileti izni yoksa kullanıcılara ödül TL yüklemesi yapılacak ancak SMS iletişimi yapılamayacaktır.

Kampanyadan faydalanabilmek için İstanbulkart’ın kişiselleştirilmiş olması, açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gereklidir.

Kullanıcıların kampanyalara katılım şartlarına ve sonuçlarına dair iletileri alabilmesi için önceden alınan ticari ileti onaylarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak ve katılmak için ticari elektronik ileti tercihleri İstanbulkart Mobil’den ya da https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresinden düzenlenebilir.

Ödüllendirme bilgisi İstanbulkart Mobil kullanıcılarına push bildirimi ya da SMS olarak yapılacaktır.

Kullanıcının push bildirimi kapalı olması halinde Belbim AŞ kayıtlarında kullanıcının SMS ticari elektronik ileti izni varsa ödül bilgilendirmesi SMS ile yapılacaktır. SMS ile ticari elektronik ileti izni yoksa kullanıcılara ödül TL yüklemesi yapılacak ancak SMS iletişimi yapılamayacaktır.

Kampanya koşullarında yer alan çerçeve sözleşme, açık rıza ve ticari elektronik ileti izin onaylarının, kampanyaya konu işlemin gerçekleşme tarih/saatinden önce verilmesi halinde kampanyadan faydalanılabilecektir.

Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir."