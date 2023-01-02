İstanbulkart vize ücreti 2023: Akbil nereden vizelenir? Online'dan yapılır mı?

İstanbulkart vizeleme işlemi yeni yılda sorgulanıyor. Akbilini vizelemeyenler, "istanbulkart nasıl vizelenir" işlemini araştırıyor. Peki İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır, kaç TL?

İstanbulkart'ı indirimli kullanan vatandaşlar kişiselleştirme işleminin haricinde bir de vizelemesi gerekiyor.

Öğrencilerin öğrenci sürelerinin ve öğretmenlerin görevlerinin devam ettiğini beyan etmek amacıyla uygulanan vize işlemi, online ve akbil dolum makinelerinden yapılabiliyor.

İstanbulkart vize işlemini yapacak olanlar, ücreti de araştırıyor. Geçen yıl 13 lira olan İstanbulkart vize ücreti değişti mi merak ediliyor.

Peki 2023 akbil vize ücreti ne kadar oldu? İstanbulkart nasıl vizelenir? İşte detaylar...

İstanbulkart vizemele nasıl yapılır?

İstanbulkart vizeleme işleminin Biletmatik'lerden yapabiliyor. İndirimli kart okutulduğunda ekranda çıkan vizeleme onay butonuna basarak vizeleme işlemini yapılabiliyor.

İkinci bir seçenek olarak vizeleme işlemi İstanbulkart mobil uygulaması ya da istanbulkart.istanbul internet adresinden yapılabiliyor.

Uygulamadaki 'Kartlarım' sekmesinde yer alan İstanbulkart'ı seçtiğiniz zaman, eğer vize işlemi yapılmadıysa kırmızı renkte vizeleme işleminin yapılması gerektiğine dair uyarı çıkacak. Uyarı yazısına tıklayarak kredi kartı aracılığıyla İstanbulkart'ınızın vizeleme işlemi için online olarak talimat verebilirsiniz.

İstanbulkart vize ücreti 2023

İstanbulkart vize işlemi ücretine zam gelmedi. 13 TL karşılığında işlemi tamamlayabilirsiniz.