İstanbulkartlılar dikkat! Otobüs, metro, metrobüs ücretleri ne kadar oldu? Toplu ulaşım zammı 2021

İstanbulkartlılar dikkat! Otobüs, metro, metrobüs ücretleri ne kadar oldu? Toplu ulaşım zammı 2021

İBB, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına zam kararı aldı. Otobüs, metro, metrobüs ve diğer toplu taşımaları kullanan vatandaşlar, yeni ücretleri araştırmaya başladı.

İstanbulluları yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı.

Böylece her gün milyonlarca vatandaşın kullandığı akbil ücretleri de değişti.

Toplu ulaşım ücretlerine daha önce 6 Şubat 2020'de yüzde 35 oranında zam yapılmıştı. Zam haberinin akabinde otobüs, metro, metrobüs ücretleri de merak konusu oldu.

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Uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

Aylık akbil de olarak bilinen 275 lira olan tam mavi kart 317 lira, 50 lira olan öğrenci kartı 57 liradan satılacak.