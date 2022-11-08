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    İstanbullu balıkçılar gün doğumunda kartpostallık görüntüler oluşturdu

    Gece saatlerinde barınaklarından çıkan balıkçı tekneleri, sabahın ilk ışıklarında eşsiz görüntüler oluşturdu. O anlar havadan görüntülendi.
    • 08.11.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 11:31
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    İstanbullu balıkçılar gün doğumunda kartpostallık görüntüler oluşturdu

    İstanbullu balıkçıların av mesaisi sürüyor...

    Gece saatlerinde denize açılan balıkçılar, sabahın ilk ışıklarına kadar balık avlıyor.

    Teknelerin gün doğumuyla buluşması hayran bıraktı

    Yaklaşık 100 balıkçı teknesinin, gece barınaklarından çıkarak İstanbul Boğazı girişinde Sarayburnu açıklarındaki mesaisi vatandaşların da ilgisini çekti.

    Gün doğumuyla birlikte balıkçı ve martıların oluşturduğu manzara, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

    İstanbullu balıkçılar gün doğumunda kartpostallık görüntüler oluşturdu #1

    Kartpostallık kareler kamerada

    Tarihi yarımada yakınlarında kaydedilen görüntülerde, bazı balıkçıların demir atarak beklediği bazılarının da kendilerini bir süre akıntıya bırakarak seyrettikleri görüldü.

    İHA'nın aktarımına göre; kartpostallık kareler kameralara yansıdı.

    İstanbullu balıkçılar gün doğumunda kartpostallık görüntüler oluşturdu VİDEO

    İstanbullu balıkçılar gün doğumunda kartpostallık görüntüler oluşturdu #2

    İstanbullu balıkçılar gün doğumunda kartpostallık görüntüler oluşturdu #3

    İstanbullu balıkçılar gün doğumunda kartpostallık görüntüler oluşturdu #4

    İstanbullu balıkçılar gün doğumunda kartpostallık görüntüler oluşturdu #5

    İstanbullu balıkçılar gün doğumunda kartpostallık görüntüler oluşturdu #6

    İstanbullu balıkçılar gün doğumunda kartpostallık görüntüler oluşturdu #7


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