İstanbullu Boğaz'da serinledi

10 Nisan'dan bu yana uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda, vatandaşlar Sarayburnu'nda denize girip güneşlendi.

Hafta sonu yasağının uygulanmayacak olması İstanbulluların yüzünü güldürdü.,

SARAYBURNU DOLDU TAŞTI

30 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle bunalan vatandaşlar soluğu Sarayburnu'nda aldı. Burada denize girenler şortlarıyla güneşlendi.

10 NİSAN'DAN SONRA İLK HAFTA SONU KEYFİ

Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle 10 Nisan'dan bu yana hafta sonlarında sokağa çıkma yasakları uygulıyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağının uygulanacağı belirtilmişti ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasağın kaldırıldığını açıklamıştı.