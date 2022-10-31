Artan kazaların ardından tartışmaların odağında olan skuter kullanımıyla ilgili gençler düşüncelerini açıkladı. Birçoğu kaza geçirmelerine rağmen vazgeçmediklerini belirtti.

Skuter kullanımı son dönemlerde tehlikeli görüntülere sahne oluyor.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte yaygınlaşan elektrikli skuterin yol açtığı kazaların birçoğu ölümle sonuçlandı.

Tedbirsiz ve dikkatsiz kullanımlar tehlikeli boyuta ulaşmaya başladı.

Bu kapsamda yurt genelinde denetimler sıklaştırıldı.

Söz gençlerde

İstanbullu gençler ise tartışmaların odağındaki skuter kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA'nın aktarımına göre; birçoğu skuterin Megakent'teki trafik için kolaylık sağladığını söylerken, kaza geçirmelerine rağmen kullanmaktan vazgeçmediklerini belirtti.

Öte yandan gece yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek adına fosforlu yeleklerin işe yarayacağını düşünenler kadar araç sürücülerinden hoşgörü talep edenler de oldu.

İstanbullu gençler skuter kullanmaktan vazgeçmiyor VİDEO



"Skuter ile 10 dakikada gidiyorum"

Bir yere yetişmesi gerektiğinde skuter kullandığını söyleyen Ela Erdem, “Vakitten kazandırdığı için kullanıyorum. Ama tehlikeli hatta defalarca düştüm. Genelde bir yere yetişmem gerektiğinde tercih ediyorum. Yol tenhaysa yoldan gidiyorum değilse kaldırımdan gidiyorum. Gelen aracı görmek için ters yönden ilerliyorum. Yürüyerek yarım saatte varacağım yere skuter ile 10 dakikada gidiyorum. Bir kez yolda giderken arka freni tutmadı ve skuter üstüme düştü. Neredeyse başımı yere çarpıyordum, ucuz atlattım. Kötü düştüm çevredeki insanlar yardım etti. Bineceğim zaman kısa mesafede frenlerini kontrol ediyorum.” dedi.

"Daha hızlı götürüyor trafiğe girmiyoruz"

Skuteri dikkatli kullanmaya çalıştığını ve genellikle bisiklet yolundan gittiğini belirten Cemre Aydın, “Yelek giymem çünkü ne işe yarayacak? Bir kere kullanırken skuterin tekerleri tramvayın raylarındaki boşluğuna girdi ve düştüm. Dizimden yaralandım ama ağır değildi. Daha hızlı götürüyor, trafiğe girmiyoruz, yolu kısaltıyoruz.” diye konuştu.

"Yeleğe gerek olduğunu düşünmüyorum"

Okula gidip gelmek için her gün skuter kullandığını söyleyen Alper Mlope de “Ulaşım açısından daha hızlı, trafikte kalmıyorum. Sürmek tehlikeli ama zamandan çok kazandırıyor. Olabildiğince yolun kenarından gidiyorum. Onun dışında genelde bisiklet yolunu tercih ediyorum. Az insan varsa kaldırımı kullanıyorum. Yeleğe gerek olduğunu düşünmüyorum. Trafikte araç sürücülerinden biraz daha hoşgörü bekliyorum. Bisiklet yolunun artması skuterleri daha az tehlikeli hale getirir.” ifadelerini kullandı.

"Yelek güzel bir fikir"

Taksiden daha uygun bir fiyatta olması sebebiyle skuter kullanmayı tercih ettiğini ifade eden Doğukan Demir de, “Skuter ile işe ve okula daha hızlı gidiyorum. Trafik saatinde toplu taşımayı kullanmak sıkıntılı oluyor. Kullanmayı da seviyorum. Gece saatlerinde taksiden daha uygun oluyor yarı fiyatına denk geliyor. Hem araç sürücülerinin hem de skuter kullanıcılarının dikkatli olması gerekiyor. Birçok şoför skuterlileri normal bir araç olarak görmüyor. Yelek güzel bir fikir ben giyerim daha çok dikkat çeker. Özellikle gece aydınlatması fazla olmadığı için araçlar görmüyor. Kaldırımdan gitmemek için elimden geleni yapıyorum. Yolun da genelde sağından gidiyorum.” dedi.

"Yola çıkarken arabanın olup olmadığına bakıyorum"

Samet Arıkan, “Skuter kullanmak daha mantıklı hem hızlı gidiyorum hem eğleniyorum. Ben kullanırken dikkat ediyorum ve kendime güveniyorum. Yola çıkarken arabanın olup olmadığına bakıyorum. İkili sığıyoruz, kullanıyoruz, eğlenceli oluyor.” diye konuştu.





















