İstanbullu ilkbaharı parklarda karşıladı İstanbul'un parklarında çiçek açan ağaçlar baharın tüm güzelliklerini sergilemeye başladı. İstanbullular ve turistler fırsat buldukça rengarenk açan çiçeklerin arasında bol bol fotoğraf çektiriyor.

AA

Şehrin merkezlerine yakın olan parklardaki ağaçlar rengarenk çiçek açarak, baharın güzelliklerini sergilemeye başladı.

Bu parklardan olan Beşiktaş'taki Ihlamur Kasrı, bahçesinde bulunan manolya ağaçlarının ilkbahar mevsiminde çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe büründü.

Çiçek açan manolya ağaçları sadece yerli halkın değil şehri ziyarete gelmiş olan turistlerin de ilgi odağı oldu.

İstanbullular şehrin en güzel zamanlarını kaçırmamak için yollarını parklara düşürerek baharın tadını çıkartıyor.

Bahar geldi İstanbullular parklara koştu

İstanbullu yoğun trafik, bir yerden bir yere koşuşturmanın arasında baharın gelmesi ile birlikte rahat bir nefes almak için çiçek açan ağaçların bulunduğu parklara koştu.

Güzel havayı görünce kendisini parklara atan İstanbullular güzel havayı doya doya yaşadı.

İstanbul'da bahar bir başka güzel.

Şehrin tam ortasında park ve bahçeler baharda nefes almak için tercih edilen ilk mekanlar arasında yer alıyor.

Kıştan çıkar İstanbllular baharın müjdecisini tabiatla buluştukları noktalarda yeni mevsime "merhaba" diyor.

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde bulunan ağaç türleri kendi renklerinde çiçekleri çoktan vermeye başladı.

Çiçek açan ağaçlar, baharın en güzel manzaralarını gözler önüne seriyor.

İstanbullular baharı yaşadıkları gibi getirdiği güzellikleri de fotoğraflayıp sosyal medya platformlarında paylaşıyor.

İstanbullular baharı yaşamak için park ve bahçelere akın ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)