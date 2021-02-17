Sabahın erken saatlerinde bastıran kar yağışıyla birlikte Sarıyer esnafı kendi imkanlarıyla karı temizlemeye çalışırken, bir vatandaş karın bereket olduğunu söyledi.

Ülke genelini saran karlı havalar, 14 Şubat'tan beri İstanbul'da da etkisini sürdürüyor.

İstanbul Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesinde sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kapandı.

İşe gitmek için evden çıkan vatandaşlar yollarda yürürken zorluk çekti. Esnaf ise kendi imkanlarıyla dükkanlarının önünü temizledi.

"BEREKET, BEREKET, BEREKET"

Arabasını temizleyen bir esnaf ise “Valla bu İstanbul için bir bereket bitmesini hiç istemeyiz. Böyle güzel kar yağmasını özlemiştik, 1986 kışı gibi diyorlar onun gibi olmaz ama böyle kar yağması sular için önemli. Yağmaya devam etsin tabi ki. Bereket bereket bereket.” şeklinde sevincini paylaştı.

İstanbullu kara sevindi: Bereket yağıyor bereket ViDEO





