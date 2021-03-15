İstanbullu öğrenci hobi olarak başladığı çizimlerle binlerce kişiye ulaştı

Sokakta gördüğü insanları kara kalem ile resmeden üniversite öğrencisi Erdem Çakıcı, çizimlerini o kişilere hediye ediyor.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan ve Güzel Sanatlar bölümü öğrencisi olan Erdem Çakıcı, yüzleri gülümseten çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Çalıştığı iş yerinde dükkana gelen müşterileri hobi olarak resmeden Çakıcı, sanatını sokaklara taşıdı.

ÖNCE ÇİZİYOR SONRA HEDİYE EDİYOR

İlk çizdiği resimleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaya başlayan Çakıcı’nın kara kalem çizimleri binlerce kişi tarafından beğenilince, yaptığı sanatı bir adım daha ileri taşıyarak sokakta gizlice çizdiği insanlara, resimlerini hediye etmeye başladı.

Pendik'te önce çizim yapıyor, sonra hediye ediyor

"ÇOK GÜZEL BİR YETENEĞİ VAR"

Sahilde oturduğu esnada resmi çizilen Berkan Tepe ise “Böyle bir şey beklemiyordum. Bir anda gelince insan şaşırıyor. Güzel bir çizim olmuş. Daha önce kara kalem çalışması yapan çok kişi tanıdım ama Erdem gibi birisini ilk kez görüyorum. Çok güzel bir yeteneği var. Devamı gelir inşallah.” dedi.