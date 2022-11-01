Sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken oltasını alan balıkçılar sahillere akın etti. Balık tutan vatandaşlar, "Sisin daha bol balık getireceğine inanıyoruz" dedi.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sisli hava etkili oluyor.

Ulaşımda aksamalara neden olan yoğun sis, Megakent'i tamamen etkisi altına aldı.

Öyle ki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sis nedeniyle adeta kayboldu.

Sürücülerin görüş açısını engelleyen havayı fırsat bilenler de oldu.

Sisli havada 'rastgele' dediler

Oltasını kapan balıkçılar soluğu sahillerde aldı.

İHA'nın aktarımına göre; sisli havanın bereket getirdiğini söyleyen balıkçılar, Sarıyer sahilinde 'rastgele' diyerek oltalarını denize salladı.

"Sisin daha bol balık getireceğine inanıyoruz"

Balık tutan Erol Günaydın, "Sisin olumsuz bir yanı yok, bizim için olumlu. Biz sisin daha bol balık getireceğine inanıyoruz. Bu inancımızı da halen sürdürüyoruz. Zaten sabah saatlerinde bir tane aldık. Umarım böyle devam eder. İnancımızı yitirmiş değiliz.’’ dedi.

İstanbullu olta balıkçıları sisli havada balık tuttu VİDEO



"İstavrit ufak ufak Boğaz'a girdi"

Balıkçı Önder Yıldırım, ‘’Balık tutmaya etkisi var ama her balık için değil. Çinekop, lüfer gibi balıklar sisli havayı sever. İstavrit ufak ufak Boğaz'a girdi, biz de şu an için istavrite takılıyoruz. Sisin etki edip etmediğini balığa sormak lazım. Biz bu balığı sis varken alamadık, sis çekildiğinde yakaladık.’’ diye konuştu.

"Hamsi sisli havayı çok sever"

Balıkçı Selami Öztürk de, "Ben Karadenizliyim. Sisli havada balık çok olur. Hamsi sisli havayı çok sever. Özellikle hamsi çok olur. Sis varsa denizde balık var. Bu sene de Allah vermiş bereketi, deniz balık kaynıyor.’’ şeklinde konuştu.