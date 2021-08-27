İstanbullu piknikçiler dikkat! Mesire yerleri açıldı mı? Belgrad, Kemerburgaz, Aydos...

Orman yangınlarının akabinde önlem amaçlı mesire alanlarına giriş yasaklanmıştı. Pikniğe gitmek isteyenler, "Belgrad, Kemerburgaz, Aydos ormanlarına giriş yasak mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadeleyi geride bırakırken İstanbul için de önceden tedbirler alındı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı tarihler duyuruldu.

Yangınların söndürülmesinin ardından hafta sonu pinik planı yapan vatandaşlar yoğun bir şekilde " Belgrad Ormanı açık mı, kapalı mı?, Piknik yerlerine giriş yasağı bitti mi" sorularını araştırmaya başladı.

Peki, Belgrad Ormanı açık mı 2021? Mesire alanları açıldı mı? İşte ayrıntılar...

MESİRE YERLERİ AÇILDI MI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İstanbul ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır." ifadelerine yer verildi.

BELGRAD ORMANI AÇIK MI?

Bu karara göre, Belgrad Ormanı ve diğer ormanlık alanlar 31 Ağustos Salı gününe kadar ikinci bir karara kadar kapalı durumda olacak.