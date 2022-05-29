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    İstanbullular Boğaz'ın serin sularında serinledi

    Etkili olan sıcak havadan bunalan İstanbullular, kentin sahil kesimlerinde denizin tadını çıkardı.
    • 29.05.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 17:26
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    İstanbullular Boğaz'ın serin sularında serinledi

    İstanbul'da yaz kendini göstermeye başladı

    Şehirde iki gündür etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, haftanın son gününde sahilleri ve parkları doldurdu.

    Deniz sezonu açıldı

    Fatih Sarayburnu'nda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların bir kısmı denize girdi, bazıları da kayalıklarda güneşlendi. Bazı vatandaşlar da Yedikule sahilindeki ağaçların gölgesinde dinlenmeyi tercih etti.

    Vatandaşların bir kısmı ise aileleriyle parklarda ağaç altlarında oturdu, kimi piknik yaptı kimi de bisiklete bindi.

    Adalar'a yoğun ilgi

    Mayıs ayının son hafta sonunda güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerden bazıları da Adalar'ı tercih etti. Adalar'a yolcu taşıyan deniz araçları ve sokaklar doldu taştı. Vatandaşların tercihi özellikle Büyükada oldu.

    Kentin bir başka denize kıyısı bulanan ilçesi Silivri'de de vatandaşlar sahile akın etti. Kimi vatandaşlar denize girerek kimileri de gölgede dinlenerek hafta sonunun tadını çıkardı.

    Avcılar, Kartal, Pendik, Maltepe sahil şeridinde de havaların ısınmasıyla yoğunluk yaşandı. Mesire yerlerindeki yoğunluk nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nda araçların çift şerit park edildiği görüldü.

    İstanbullular Boğaz'ın serin sularında serinledi VİDEO

    İstanbullular Boğaz ın serin sularında serinledi #1

    İstanbullular Boğaz ın serin sularında serinledi #2

    İstanbullular Boğaz ın serin sularında serinledi #3

    İstanbullular Boğaz ın serin sularında serinledi #4


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