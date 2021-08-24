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İstanbullular dikkat: 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi..

İstanbullular dikkat: 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi..

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 7 ilçesinde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki, Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?