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- İstanbullular dikkat: 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi..
İstanbullular dikkat: 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi..
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 7 ilçesinde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki, Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 19:16
- Güncelleme : 24.08.2021 - 19:18
İSKİ, İstanbul'da yapılacak olan su kesintisine ilişkin bir duyuru yaptı.
İSKİ'den yapılan duyuruya göre; Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içme suyu hattında yapılacak çalışma sebebiyle 7 ilçede kesinti olacak.
Bunun akabinde İstanbul halkını telaş sararken, "Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?" sorusu gündeme getirildi.
Peki, Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
- Arnavutköy ilçesi: Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri, Çatalca ilçesinde Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali Mahalleleri,
- Esenyurt ilçesi: Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent Mahalleleri,
- Eyüpsultan ilçesi: İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı Mahalleleri,
- Başakşehir ilçesi: Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri,
- Avcılar ilçesi: Cihangir, Merkez, Tahtakale ve Yeşilkent Mahalleleri ile E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule,
- Küçükçekmece ilçesi: Yarımburgaz Mahallesine su verilemeyecek.