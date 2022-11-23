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İSTANBULLULAR DİKKAT I O ilçelerde elektrik kesintisi olacak! 23 KASIM KESİNTİ SORGULA

İSTANBULLULAR DİKKAT I O ilçelerde elektrik kesintisi olacak! 23 KASIM KESİNTİ SORGULA

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 23 Kasım Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..