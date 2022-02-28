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İstanbullular dikkat! İşte 18 saatlik su kesintisi olan 7 ilçe...

İstanbullular dikkat! İşte 18 saatlik su kesintisi olan 7 ilçe...

İstanbul'da bakım onarım çalışmaları nedeniyle 7 ilçede 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...