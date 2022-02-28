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    İstanbullular dikkat! İşte 18 saatlik su kesintisi olan 7 ilçe...

    İstanbul'da bakım onarım çalışmaları nedeniyle 7 ilçede 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 20:53
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    İstanbullular dikkat! İşte 18 saatlik su kesintisi olan 7 ilçe...

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 ilçede su kesintisi yapılacağını bildirdi.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle 18 saatlik su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    1-2 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

    1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şöyle:

    Üsküdar: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

    Ümraniye: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

    Beykoz: Yeni Mahalle’nin bir kısmı.

    2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler ise şu şekilde:

    Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

    Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

    Pendik İlçesi: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

    Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

    İSKİ ARIZA SORGULAMA


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