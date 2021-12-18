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    İstanbullular, hafta sonuna yağışla başladı

    Cumartesi sabahına yağışlı havayla uyanan İstanbullular, ara ara etkisini artıran yağmurda günün ilk saatlerinde işe gitmek için yola koyuldu.
    • İHA
    • 18.12.2021 - 09:36
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    İstanbullular, hafta sonuna yağışla başladı

    İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde de aralıklarla etkisini sürdürüyor.

    İşe gitmek için sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar da şemsiyelerini kullanarak ya da otobüs duraklarına sığınarak ıslanmaktan kaçınıyor.

    YAĞMURDAN KAÇMAK İÇİN ÜST GEÇİDE SIĞINDILAR

    Otobüs bekleyen kimi vatandaşların ise, yolda bulunan üst geçitlerin merdivenlerine sığınarak yağmurda ıslanmaktan kaçındığı görüldü.

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