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İstanbullular karanlıkta kalacak! Büyük kesinti: Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Bağcılar

İstanbullular karanlıkta kalacak! Büyük kesinti: Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Bağcılar

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 12 Aralık Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..