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    İstanbullular karanlıkta kalacak! Büyük kesinti: Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Bağcılar

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 12 Aralık Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 12.12.2022 - 11:45
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    İstanbullular karanlıkta kalacak! Büyük kesinti: Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Bağcılar

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    BEDAŞ ise İstanbul Avrupa Yakası'ndaki kesintiler hakkında bilgilendirme yapıyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ 12 Aralık 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    12 Aralık hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    Tıkladığınız linkte, yaşadığınız ilçeyi seçmeniz kesinti hakkında detaylı bilgi verecektir.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


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