Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar, soluğu Şile'de aldı. Havanın sıcak olmasını fırsat bilenler, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar tatil beldelerine gitmeye başladı.

9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculuğu devam ederken, İstanbul'da kalanlar ise Şile'yi tercih etti. Şile'de yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Havanın sıcak olmasını fırsat bilenler deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Sosyal mesafe kurallarının zaman zaman unutulduğu plajda, cankurtaranlar gün boyu yoğun mesai yaptı.

İstanbullular Şile'ye akın etti VİDEO

CANKURTARANLAR SIK SIK UYARI YAPTI

Kumsalda şemsiyelerin altında genellikle gruplar halinde oturanlar, denize girdikleri anlarda ise zaman zaman sosyal mesafe kurallarını unuttu.

Plajlarda çalışan cankurtaranlar ise hem sosyal mesafe hem de fazla açılmamaları konusunda vatandaşları uyardı.