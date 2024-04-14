İstanbullular, tatilin son gününde sahilleri ve parkları doldurdu Bayram tatilinin son gününü dışarda geçirmeyi tercih eden İstanbullular, sahil ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

AA & Ensonhaber

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'un sahil ve parklarına ilgi yoğundu.

Üsküdar Sahili, yerli ve yabancı turistlerin gözdesiydi. Kimileri balık tutarken, kimileri deniz kenarında çay keyfi yapmayı tercih etti.

Sahilde manzaralı fotoğraflar çekinirken, bazıları Boğaz turu için tekneleri tercih etti.

Güneşlenmek isteyenler sahildeki bankları doldurdu ancak bayram günleri kadar kalabalık değildi.

Eminönü'nde, bayram havası olmasa da birçok kişi yine gezmek için burayı tercih etti.

Beykoz Çayırı ise ailelerin piknik yapmak için tercih ettiği bir noktaydı. Çocuklar top oynarken, ebeveynler evde hazırladıkları yiyeceklerle sofra kurdu ve çay demledi.

"Yarın işbaşı, bugün gezelim dedik"

Ailesiyle sahile gelen Hasan İnceoğlu, tatilin son gününü gezerek değerlendirmek istediklerini söyledi.

Bir şeyler yiyip eve döneceklerini kaydeden İnceoğlu, bayramda İstanbul'daki yoğunluğu televizyonda gördüğünü ifade ederek, "Son gün, hava güzel. Yarın işbaşı, bugün gezelim dedik." dedi.

Ağva'dan Üsküdar'a balık tutmaya gelen Hanife Korkmaz da

İdare ediyoruz, Allah ne verirse. Tuttuğum balıkları ben temizleyeceğim, gönlüm nasıl istiyorsa öyle pişireceğim. İstanbul'u sevmiyorum, çok kalabalık, çok sıkılıyorum. Bir ara savaş başlamış sandım, insanlar akın etmişti. Bugün daha güzel.

ifadelerini kullandı.

"Bayramda çok kalabalık diye buraya inemedik"

Kız arkadaşıyla sahilde dolaşan Emrah Zehir ise Avcılar'dan geldiklerini ve İstanbul'u çok kalabalık bulduklarını anlattı.

Arkadaşıyla çay içmeye çıkan Behice Yılmaz,

Sahile gezmeye geldik. Çay bahçesine gidip çay içeceğiz. Çoluk çocuk, torun var ama hepsi tatilde. Eşler yok, biz geziyoruz. Bayramda çok kalabalık diye buraya inemedik. Bugün indik, bugün güzel.

şeklinde konuştu.

"Bol bol gezdik"

Tatil için Adana'dan geldiklerini dile getiren Fadime Cesur, "Bol bol gezdik, Eminönü'ne, Galata Kulesi'ne gittik. Şimdi de Üsküdar'a geldik, yarın dönüyoruz. Ayağımızı sürüdük geldik, çok kalabalıktı." diye konuştu.

Seyyar esnaf da kalabalıktan memnun

Sahilde geleneksel kostümle Osmanlı macunu satan Özgür Kan ise bayramda birkaç tepsi macun bitirdiğini anlattı. Kan, 2012'den beri bu işi yaptığını belirterek, "Yerliler daha çok tercih ediyor macunu. Turistler yerlilerin aldığını görünce ilgi gösteriyor. Bayramda buradaydım, satışlar çok iyiydi, bu kadar beklemiyordum." dedi.