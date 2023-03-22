İstanbulluları sahura kaldıracak davulcular hazır Ramazan ayı boyunca İstanbulları sahura kaldıracak yaklaşık 3 bin 500 davulcu, hazırlıklarını tamamladı. Ramazan'da davulcuların cepken ve şalvardan oluşan geleneksel kıyafet giyeceği, yaka kartı takacağı belirtildi.

DHA

Ramazan ayının sembolü olan davulcular, bu gece kalkılacak ilk sahurla birlikte görevlerine başlayacak.

İstanbul’da yaklaşık 3 bin 500 davulcu görev yapacak.

Davulcular, cepken ve şalvardan oluşan geleneksel kıyafetlerini giyecek, yakalarına da kimlik kartlarını takacak.

Muhtarları uyardı: Korsan davulculara dikkat edin

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, Ramazan davulcusunun giysisi ve yaka kartıyla hizmet vereceğini belirterek, korsan davulcuların karşı mahalle muhtarlarına bilgi verilmesini istedi.

Davulcuların 10 günlük bir eğitimden geçirildiğini belirten Aykut, şunları konuştu:

Ramazan ayında davulcuların ayın gelişiyle birlikte çocuklarımızı, gençlerimizi, davullarıyla sahura uyandırmanın, Osmanlı'dan gelen kültürümüzü yaşatma noktasında en güzel paylaşımımız. Ramazan ayında ibadetlerin yoğun olduğu ve bu ibadetlerin yanı sıra da davulcusuyla birlikte manilerle, hep beraber güzel bir mutluluk içerisinde, huzur içerisinde geçirmek için gayret gösteriyor. Mahalle muhtarlarımız 10 günlük eğitimlerde, mahalleleri içerisinde davulcularımızı hem kıyafetleri hem de söyleyecekleri manilerle bizzat takip etti.

"Eğer yaka kartı olmayan davulcu görürseniz..."

Aykut, korsan davulculara denk gelindiğini belirterek, şöyle devam etti:

Ramazan davulcunuz kıyafetiyle birlikte, yakasında da yaka kartıyla beraber hizmet veriyor. Eğer yaka kartı olmayan davulculara denk gelirseniz, onları da muhtarlıklara söylemeleri yeterli. Ramazan davulcularımızın yakalarına muhtarlar olarak kartlarını veriyoruz. Bu kartlarda bizim cep telefonlarımız yazılı. Mahalleye gelen bir Ramazan davulcusunda yaka kartı yoksa bunu mahalle muhtarlarına bildirmelerini istiyoruz. Yakasında kart var, o kartta telefon numarası var ama bu Ramazan davulcusunun vatandaşa davranışı iyi değilse, onu da bizlere belirtebilirsiniz.

"Bizden para alarak çalmazlar"

Aykut, Ramazan davulcularının dededen babadan gelen bir yapısı olduğunu ve mahalleleri iyi bildiklerini belirterek, şunları söyledi:

Zaman zaman vatandaşımız bizim sokakta daha çok çalsın diyor. Biz onu da yapıyoruz. Sokaklarımızda bazen şenlik havası oluyor. Ramazan davulcularımız esaslı davul çalarlar. Onlar bizlerden bir para alarak çalmazlar. Ramazan davulcularımız kapılarınıza geldiği zaman şapkalarını çıkarırlar, bahşiş isterler. Bu bahşişin bir rakamı yoktur. Gönülden ne koparsa onu verirler. İlk 15 gün davul çalarlar, 15 gün sonra gezerler, bir de son bayram üstü gezerler. Toplamda iki kez gezerler. Gezdikleri yerde de vermek isteyenler, bahşişlerini verirler.

"Korsanlar gündüz haklarımızı topluyor"

Yaklaşık 10 yıldır davulculuk yapan Ali Buldu da “Ramazan ayı, 11 ayın sultanı. Halkımızla her şey karşılıklı. Bizi iyi karşılıyorlar. Bahşişlerde de kusur yapmıyorlar. Biz gece sahurda davul çalarken, korsanlar da gündüz haklarımızı topluyor. Hak yemek günah bir şey.” ifadelerini kullandı.

“Onların sesini duyduğumuz zaman hüzünleniyoruz"

Ramazan davulcusu adetinin devam etmesinin çok güzel olduğunu belirten Gülseren Daniş ise “Onların sesini duyduğumuz zaman duygulanıyor, hüzünleniyor, eskilere gidiyoruz. Bu adetlerin böyle devam etmesi çok güzel. Davulcuların sesini duyduğum zaman kıbleye dönüp onlara dua ediyorum.” diye konuştu.