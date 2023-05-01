İstanbulluları sevindiren haber.. İstanbul'da baraj doluluk oranları artıyor! 1 Mayıs baraj doluluk oranları İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle yüzde 48.71 olduğu açıklandı.

Özellikle bazı barajlardaki doluluk oranlarının yükselmesi İstanbulluları rahatlatıyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor.

Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 1 Mayıs 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..

Baraj doluluk oranları

1 Mayıs 2023 Pazartesi günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Ömerli : % 77.31

- Darlık : % 62.85

- Elmalı : % 48.23

- Terkos : % 39.89

- Istrancalar : % 38.88

- Büyükçekmece : % 34.14

- Sazlıdere : % 34.07

- Alibeyköy : % 24.88

- Kazandere : % 21.99

- Pabuçdere : % 14.34

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Barajlarda ölçülen yıllık yağış miktarları