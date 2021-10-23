İstanbulluların başı dertte! Kokarca böceği nedir, nasıl mücadele edilir?

Çekmeköy ve Sarıyer'de ormanlık alanlara yakın binalarda kahverengi kokarca böceği görüldü. Bölgede yaşayan vatandaşlar, 'Kokarca böceği nedir, nasıl mücadele edilir?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul'un Çekmeköy ve Sarıyer ilçelerindeki ormanlık alanlara yakın evleri saran kahverengi kokarca böceği nedeniyle birçok kişi şikayetçi.

Çin'den Amerika'ya Amerika'dan da Türkiye'ye geldiği belirtilen bu böcekler, ciltte alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor.

Öldürüldüğü zaman kötü koku yayması ile bilinen kahverengi kokarca böceği, tarım ürünlerine de zarar veriyor.

Böcekler nedeniyle bölgede oluşan kokudan rahatsız olan vatandaşlar, pencerelerini açamıyor, balkona adım atamıyor.

Hal böyle olunca kokarca böceği ile mücadele etmenin yöntemleri araştırılıyor. Peki kokarca böceği nedir, nasıl mücadele edilir? İşte detaylar...

KOKARCA BÖCEĞİ NEDİR?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, kokarca böceği ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

''Bu tür istilacı bir tür, anavatanı Uzakdoğu ülkeleri olarak geçiyor. Türkiye'ye iki giriş noktası var gibi görünüyor, Artvin ve İstanbul. Şu anda Karadeniz sahil hattı boyunca çok yerde görülmekte. Önemli bir istilacı tür. Üç yüzden fazla bitki türü ile beslendiği tespit edilmiş. Bu türün en önemli özelliği, sokucu, emici ağız yapısına sahip olması. Böylelikle besleneceği bitkinin içerisine bu ağız yapısı ile giriyor, salgıladığı enzimlerle bu bitkinin protein, yağ ve liflerini emerek bitkiye zarar veriyor. Özellikle tohumlarda ciddi kayıplara sebep olabiliyor.''





''BİNALARDAKİ ISI DEĞİŞİMLERİ ONLARI CEZBEDİYOR''

Özellikle eylül sonu ekim başı, havaların soğumaya başladığı dönemde yer arıyor. Binalardaki ısı değişimleri onları cezbediyor ve oralara gidebiliyor. Özellikle binalar daha korunaklı, evlerin içi, çatı altları, kapı arkaları, kitaplık arkaları çok ciddi saklanabileceği yerler. Bu tür tabii ki, insanlar için rahatsızlık verici olabiliyor. Oldukça büyük bir tür, uçarken çıkardığı ses, ayrıca dokunulduğunda ve ezildiğinde kötü bir koku yayması insanlar için hoş karşılanmıyor. Özellikle evin içerisinde dolaşması rahatsızlık veriyor.





KOKARCA BÖCEĞİ İLE NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Doç. Dr. Erdem Hızal, kokarca böceği ile mücadele etme yöntemlerini de aktardı:

Bu oldukça sıkıntılı bir durum yaratabiliyor. Bunlarla mücadele yöntemleri arasında değişik yöntemler var. Kimyasal mücadele, biyolojik mücadele ancak kimyasal mücadele şöyle bir dezavantajı var. Attığınız ilaç hedef türümüz olan bu tür dışında başka canlıları da öldürme durumunda olduğu için kimyasal mücadele sıkıntılı. Biyolojik mücadele, yıllarca yapılan çalışmalarda yumurta paraziti üzerine, yani bu böceğin koyduğu yumurtaya arız olan ve onunla beslenip popülasyonu düşüren canlılar üzerine çalışmalara başlandı. Bunun birkaç türü var ama Türkiye'de doğal tür olarak bulunmuyor. Yurt dışından getirilmesi planlanıyor. Bunun da başarılı olmama ihtimali var. Çünkü Türkiye doğasında olmadığı için bu böceklerin uyum sağlaması önemli. Uyum sağlarsa başarılı olacağız.''





''POPÜLASYON BİRAZ AZALTILABİLİR''

Ev içlerinde çok sayıda olması durumunda torbalı elektrik süpürgeleriyle bunların çekilerek çıkartılıp bir poşete konduktan sonra sıkıca da ağzı kapandıktan sonra çöpe atılabilir. Üç dört şekilde mücadele ediliyor. Ama biter mi, bitmez. Popülasyon biraz azaltılabilir. Çünkü bu sadece park bahçelerde değil, ormanlık alanlarda da bulunduğu için ormanlık alanlardan park bahçelere, park bahçelerden ormanlık alana geçiş yapıyor. Şu yapılabilir, ergin dönemlerinde uçma dönemlerinde fenomen tuzakları asılarak en azından park bahçelerin çevresindeki binalarda yaşayan insanlar için bir fayda sağlanabilir.''