İstanbul'u etkisi altına alan Aybar, geride kaldı

Gece saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber yoğun kar yağışından geriye kalanlar havadan görüntülendi.

İstanbul, birkaç gündür yapılan kar fırtınası uyarılarına karşı kendisini hazırlıyordu.

Kent sakinleri fırtınaya karşı dışarı çıkmama gibi tedbirler alırken, uzmanlar tarafından da uyarılar yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan en küçük ilçelere kadar, vatandaşların mağdur olmaması için yürütülen çalışmalarda, özel araçların kullanılmaması konusunda çağrı yapıldı.

AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar fırtınası akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

TOPLU TAŞIMAYA YÖNELDİLER

Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, trafikte zor anlar yaşayan sürücüler araçlarını yol kenarında bırakıp toplu taşımaya yöneldi.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Şiddetli kar yağışı yer yer tipi şeklinde de kendini gösterdi. Bazı noktalarda görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, günün ilk ışıklarıyla birlikte Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi.