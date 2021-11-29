İstanbul'u lodos vurdu: Fırtına ne zaman bitecek? Meteorolojiden peş peşe uyarı...

İstanbul'da etkili olan lodos, hayatı adeta felç etti. Meteroloji, çatı uçması, direk devrilmesi, ağaç düşmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıyor. Peki lodos ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok ilinde etkili olan lodos fırtınası, maddi ve manevi zarar neden oluyor...

Dışarı çıkan vatandaşlar rüzgarın etkisiyle savrulurken, kafelerin çatıları uçuyor, tabelalar kırılıyor...

Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verirken, fırtına saate 80 kilometre hıza çıktı. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılıyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş, Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

Şiddetli lodos nedeniyle uçamayan binlerce martı kazlıçeşme’de boş bir araziye sığındı.

Peki İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek? Lodos kaç gün sürecek? İşte son gelişmeler...

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

Lodos deniz ulaşımını olumsuz etkilerken, fırtına ise hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) Marmara’nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30.11.2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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