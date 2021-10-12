İstanbul'u sis bastı: İşte nedenleri

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülen yoğun sis vatandaşları meraklandırdı. Peki sis neden olur? İstanbul'daki sisin nedeni ne? İşte detaylar...

İstanbul'da dün geceden beri devam eden sis bu sabahta etkisini sürdürdü.

Farlı ilçelerde etkili olan sis nedeniyle yola çıkan vatandaşlar, sis nedeniyle görüş açısında zorluk yaşadı.

Sisin yoğun olmasından dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.

Peki; sis nedir, neyin habercisidir? İstanbul'daki yoğun sisin nedeni nedir? İşte merak edilenler...

SİS NEDİR?

Yatay görüş mesafesini 1 km.nin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yerle temas eden hava içindeki subuharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir.

Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış olabilir. Zirai açıdan faydalı olduğu kadar, güneşe engel olduğu için deniz, kara ve hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz etkileri de görülmektedir.

SİS OLUŞMA NEDENLERİ

Sis olayının en önemli özelliği, dünya yüzeyi ile temas eden havanın soğuması sonucunda meydana gelmesidir. Böyle soğumalar:

1- Açık gecelerde giden radyasyondan dolayı yüzeyden ısı kaybı ile,

2- Farklı sıcaklıktaki iki hava kütlesinin temasında sıcak havanın daha soğuk bir yüzey üzerinde akmasıyla ya da soğuk havanın sıcak bir hava kütlesinin altına girmesi ile yer yüzeyine doğru meydana gelen ısı kaybıyla,

3- Eğimli bir arazi üzerinde yükselen havanın adyabatik genişlemesinden (yamaç sisi) dolayı meydana gelir.

Sisin oluşumunda ve devamında rüzgar ve sıcaklığın büyük etkisi vardır. Türbülanstan meydana gelen düşey karışım sis oluşumunu engelleyen önemli bir faktördür.

SOLUNUM HASTALARI DİKKAT

Ulaşımı felç eden ve aksamalara yol açan sis, sağlığımızı da bozabilir. Uzmanlar, sisli havalarda kalp, astım, bronşit, KOAH hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini belirterek “Bu hastalar mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalı. Çünkü sis hava kirliliği etkisini daha da arttırır” uyarısında bulunuyor.