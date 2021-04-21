İstanbul’un 600 yıllık köyü

2’nci Beyazıt zamanında Horasan Türkleri tarafından Halife köy adı ile kurulan ve Cumhuriyet döneminde Kalfa köy ismini alan mahalle, drone ile görüntülendi.

İstanbul Çatalca’ya 25 kilometre uzaklıkta olan ve önemli tarihi eserlere ev sahipliği yapan Kalfa köyünün gizli kalan tarihi, görenleri şaşırtıyor.

4’üncü Osmanlı padişahı olan Yıldırım Beyazıt Han tarafından Horasan’dan getirilen Türk aileleri yerleştirerek oluşturulan Halife köyünün Osmanlı döneminden kalma cami, türbe, hamam ve çeşmeleri, drone ile havadan görüntülendi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında adı Kalfa köy olarak değiştirilen köy halkı, hayvancılık ve ormandan elde edilen mangal kömürleri ile geçimini sağlarken muhtar ve cami imamı, köyün tarihinin daha da eskilere dayandığını kaydetti.

“GELENİMİZ GİDENİMİZ ÇOK OLUYOR”

Köy hakkında bilgi veren muhtar Hayati Avcıoğlu, “Köyümüzün tarihi hemen hemen 650-700 yıla dayanıyor. Yıldırım Beyazıt Han zamanından kalma bir köy kendine ait sarayı, camisi eski mezarlığımız ve türbemiz o dönemden kalma. Köyümüz tarihi bir köy olduğu için gelenimiz gidenimiz çok oluyor. Nüfus olarak 900’e yakın ama yazlıkçılarla beraber binin üzerinde. Geçim kaynağımız ise hayvancılık ve mangal kömürü ticareti. Tarım zaten çok az orman köyü olduğumuz için.” dedi.

“BİN YILA YAKIN OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUM”

Köyün tarihinin daha eskilere dayandığını söyleyen köy imamı Nebi Çiçek ise “Köy ,1200’lü yıllarda Horasan’dan gelen Şeyh Sinan adlı bir zat tarafından birkaç aile ile kurulmuştur. Önceden Halife köy olarak anılan köy Cumhuriyet döneminden sonra Kalfa köyü ismini almıştır. Ortalama 600 yıllık bir köy ama daha eski tarihine baktığımızda bin yıla yakın olduğunu tahmin ediyorum.” şeklinde konuştu.