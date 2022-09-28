İstanbul’un barajlarında doluluk oranı yüzde 49'a geriledi

Barajlardaki su seviyesi, 2020 yılının ardından ilk kez yüzde 50'nin altına düştü.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranında azalma yaşandı.

Yaz aylarında yaşanan sıcaklıklar, barajları olumsuz etkiledi.

Su seviyesi yüzde 49'a düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yüzde 89,68 seviyelerine yükselen su seviyesi, 28 Eylül itibarıyla yüzde 49,53'e geriledi.

Barajlardaki su seviyesinin en son 2020'de yüzde 50'nin altına düştüğü kaydedildi.

İstanbul'da yağmur yüzünü göstermiyor

Anadolu Yakası'nda doluluk oranı yüzde 51,34 olarak ölçülen Ömerli Barajı ise havadan görüntülendi.

Öte yandan Bursa ve Yalova'da yağışlar etkili olurken, Megakent'te havanın kapalı olmasına rağmen yağmurun yağmaması dikkat çekti.

Barajlardaki son durum

İHA'nın aktarımına göre; barajların doluluk oranları Alibey’de yüzde 32,21, Büyükçekmece’de yüzde 56,41, Darlık’ta yüzde 52,42, Elmalı’da yüzde 51,56, Istrancalar’da yüzde 29,52, Kazandere’de yüzde 42,72, Ömerli’de yüzde 51,34, Pabuçdere’de yüzde 28,13, Sazlıdere’de yüzde 48,33, Terkos’ta ise yüzde 51,23 olarak kaydedildi.