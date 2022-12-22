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İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 22 Aralık Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..