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İstanbul'un birçok noktasında elektrik kesintisi olacak! Karanlık uzun sürebilir...

İstanbul'un birçok noktasında elektrik kesintisi olacak! Karanlık uzun sürebilir...

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 6 Aralık Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..